Anuncian acciones contra la SAT por negarse a entregar base de valores aduaneros

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Legislador anuncia que denunciará la negativa de la Superintendencia de entregar la base de valores aduaneros.

El diputado Cristian Álvarez, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO), anunció que presentará una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) contra la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Esto debido a que la institución se negara a entregarle la base de datos que utiliza como referencia para calcular los impuestos aplicados a los productos que los viajeros guatemaltecos ingresan al país.

El anuncio se produjo durante una citación en el Congreso de la República, en la que el legislador cuestionó a una funcionaria de la SAT sobre los criterios empleados por el personal aduanero para determinar el valor de mercancías cuando los pasajeros no presentan las facturas.

Álvarez señaló que los viajeros pueden encontrarse con cobros inesperados al ingresar al país, debido a que desconocen previamente el valor que la administración tributaria asignará a productos como teléfonos celulares, tabletas y otros dispositivos electrónicos.

"Cuando entra al aeropuerto se lleva la sorpresa de que la SAT pone exactamente los precios que se le da la gana. Hoy le estamos preguntando a la SAT por qué no nos da esos precios", manifestó el diputado.

La SAT argumentó que la base de datos contiene información protegida proveniente de declaraciones de importadores. (Foto: Archivo / Soy502)

La funcionaria explicó que la institución cuenta con una base de datos de valores referenciales, la cual se alimenta con la información contenida en las declaraciones de mercancías presentadas por los importadores.

Según la representante de la SAT, este mecanismo se sustenta en los compromisos adquiridos por Guatemala como integrante de la Organización Mundial del Comercio y como parte del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, ratificado por medio del Decreto 37-95 del Congreso.

La funcionaria añadió que, cuando un viajero no presenta una factura, el servicio aduanero consulta la base de datos y busca un valor de referencia de acuerdo con la marca, el modelo, el estilo y otras características del producto.

Durante la discusión, Álvarez insistió en conocer dónde se encuentra disponible la herramienta y argumentó que la normativa establece que el servicio de referencia debe ponerse de manera electrónica y gratuita a disposición de los contribuyentes.

"Esa es la base que estoy pidiendo. Dice que la autoridad aduanera deberá poner el servicio de referencia de forma electrónica y gratuita a disposición de los contribuyentes. ¿Por qué ignoramos este artículo?", cuestionó el congresista.

La funcionaria respondió que no podía entregar la base de datos debido a restricciones legales relacionadas con el resguardo de la información proporcionada por los contribuyentes en sus declaraciones de importación.

Álvarez rechazó el argumento y sostuvo que su solicitud no pretende conocer información confidencial, costos de producción ni datos particulares de los importadores, sino los valores que la SAT utiliza para tasar las mercancías que ingresan por el aeropuerto.

El congresista también afirmó que algunos guatemaltecos han observado que los empleados aduaneros recurren a búsquedas en internet para establecer el precio de los productos, por lo que puso en duda la existencia y aplicación uniforme de la base de datos mencionada.

Ante la negativa institucional, el legislador anunció que acudirá a la PDH por considerar que se está vulnerando el derecho de acceso a la información pública y el principio de máxima publicidad.

"Voy a poner una denuncia en la PDH porque ustedes no nos pueden estar negando esa información. Toda información en poder de los sujetos obligados es pública, salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley", expresó Álvarez.