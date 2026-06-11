SAT supera meta fiscal y la recaudación crece 8.2% de enero a mayo de 2026

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La Superintendencia de Administración Tributaria alcanzó un cumplimiento del 101.9% de su meta programada en los primeros cinco meses del año, acumulando un ingreso de Q50,308.3 millones.

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La recaudación tributaria neta de enero a mayo de 2026 ascendió a Q50,308.3 millones, situándose por encima de la meta programada por las autoridades fiscales para dicho tramo, la cual estaba fijada en Q49,374.8 millones.

Este resultado directo representa un porcentaje de cumplimiento de la meta fiscal del 101.9%, lo que equivale a un superávit absoluto de Q933.5 millones para las arcas del Estado.

Al evaluar el desempeño de la recaudación en los primeros cinco meses del año, la cifra actual demuestra un aumento neto de Q3,833.7 millones en comparación con los Q46,474.5 millones recaudados durante el mismo ciclo de 2025, lo que equivale a una variación interanual del 8.2%.

Sólo en el Impuesto sobre Circulación de Vehículos se recaudó más de Q573.49 millones al 9 de junio de 2026. (Foto: SAT/Soy502)

Meta superada

De acuerdo con el superintendente Werner Ovalle, el superávit acumulado hasta mayo fortalece la disponibilidad de la caja fiscal y es el resultado del uso de la tecnología en los procesos de fiscalización masiva.

"La recaudación programada para 2026 a mayo era de 49,374.8 millones de quetzales y la recaudación real ejecutada alcanzó los Q50,308.3 millones, lo que nos da un cumplimiento del 101.9% y demuestra la efectividad de las medidas de control y el compromiso de los contribuyentes guatemaltecos", destacó el Ovalle durante una conferencia este miércoles.

Al cierre del quinto mes del año, este comportamiento positivo de los ingresos fiscales responde de forma integral a la estrategia de facilitación del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, según las autoridades de la SAT.

Werner Ovalle, superintendente de la SAT. (Foto: SAT/Soy502)

La SAT presentó un conjunto de herramientas tecnológicas contempladas en su Plan Estratégico Institucional (PEI) para simplificar los trámites y mitigar riesgos informáticos.

Las innovaciones principales comprenden el lanzamiento de la Fase 2 de la Modernización del Registro Fiscal de Vehículos (RFV) Digital y el traslado definitivo de la plataforma Declaraguate hacia un entorno privado y autenticado dentro de la Agencia Virtual.

Control aduanero

Según Ovalle, de forma paralela al comportamiento de los impuestos internos, las acciones operativas en las fronteras y aduanas del país incidieron en el resguardo de la recaudación y la reducción de la evasión de aranceles.

En el lapso de enero a mayo de 2026, el Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (COINCON) ejecutó un total de 1,091 acciones conjuntas a nivel nacional.

Estas intervenciones permitieron registrar 681 detecciones de mercancías en los Puestos de Control Interinstitucional (PCI), realizar 173 operativos en las rutas supervisadas por la SAT y procesar 99 casos vinculados a delitos contra la propiedad intelectual.

Los operativos de verificación en fronteras permitieron decomisar productos cuyo valor en aduana ascendió a Q46.3 millones, según la SAT. (Foto: Rudy Lopez/Colaborador)

Los operativos de verificación en fronteras permitieron decomisar productos cuyo valor en aduana ascendió a Q46.3 millones, regulando el ingreso de mercancías al comercio local.

Según explicó Ovalle Ramírez, el fortalecimiento aduanero corre en paralelo a las innovaciones de la Agencia Virtual, tales como la digitalización de la inscripción de vehículos usados y el traslado del sistema Declaraguate.

Estas herramientas automatizadas validan los datos de forma directa, asegurando que los tributos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por importación y al Impuesto Sobre la Renta (ISR) se liquiden con certeza jurídica para el erario nacional.

Recaudación Tributaria Neta (enero-mayo 2026)

Recaudación realizada 2026: Q50,308.3 millones.

Recaudación programada / Meta 2026: Q49,374.8 millones.

Recaudación realizada 2025 (enero-mayo): Q46,474.5 millones.

Diferencia respecto a la Meta (superávit): Q933.5 millones.

Porcentaje de ejecución de la meta: 101.9%.

Variación absoluta interanual (2025 vs 2026): Q3,833.7 millones.

Variación relativa interanual: +8.2%.

Combate al contrabando (COINCON) - Enero a mayo de 2026.