Descubren a hombre conduciendo un auto que fue robado en Mixco

El auto fue robado por hombres armados en la zona 1 de Mixco.
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Byron "N", de 35 años, fue detenido mientras conducía un vehículo tipo automóvil, el cual tenía reporte de robo.
La captura se logró cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaban un operativo en el kilómetro 45 CA-9 autopista Palin-Escuintla.
Según la denuncia, el auto fue robado en la 1a. calle y 7a. avenida, zona 1 de Mixco, por hombres armados.
De acuerdo a la PNC, el detenido tiene 12 antecedentes entre 2009 y 2023 por hurto, encubrimiento, lesiones culposas, robo agravado, faltas contra los intereses general y el régimen de la población, así como infracción a disposiciones relacionadas con el toque de queda.