Deslizamiento de tierra en India deja dos muertos y desaparecidos

Una tragedia enlutó a India con un deslizamiento de tierra que ocurrió en el estado de Kerala, afectando a varias personas, el percance fue captado en video.
OTRAS NOTICIAS: Asesinan a Tiktoker costarricense tras sobrevivir a varios ataques
Una carretera fue cubierta por la corriente en Meenakshi, distrito de Wayanad, sepultando a parte de quienes la transitaban.
El alud arrastró un camión y provocó pánico dejando un saldo de dos muertos, siete heridos y varios desaparecidos hasta el momento.
Equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres, la policía y organismos estatales mantienen operativos de búsqueda.
Según la investigación las obras en una carretera, que dejaron acumulación inadecuada de tierra, habrían sido la causa de la tragedia.
Wayanad es una zona propensa a deslaves, en 2024 ocurrió uno dejando miles de muertos.
MIRA:
attach_entity|type=inline_element|id=484509]