Asesinan a Tiktoker costarricense tras sobrevivir a varios ataques

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Gabriela de los Ángeles Sanarrusia, conocida en Costa Rica por su cuenta de Tik Tok fue asesinada luego de sobrevivir a 3 atentados.

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La creadora de contenido de 28 años fue asesinada a tiros en su cama mientras dormía el sábado 4 de julio, en su residencia en el barrio Irving, ubicaado en cantón de La Cruz, Guanacaste, Costa Rica.

Foto: TIk Tok.

Gabriela se encontraba con Jorge Isaac Agüero Corea de 30 años, quien era su pareja sentimental, él también perdió la vida.

Según información de las autoridades un grupo de personas ingresó al hogar y abrió fuego en la madrugada.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) afirmó que entre las hipótesis están una venganza, un ajuste de cuentas o el silencio de la víctima por ser testigo clave de hechos de violencia.

El estilo de vida de Gabriela de los Ángeles Sanarrusia

En sus redes sociales Sanarrusia mostraba sus viajes con su hija y su mamá, en otras aparece en una clínica con uniforme de enfermería, o de cuidados médicos, también aparece en el mar y en ranchos, apasionada de la vida ecuestre.

También mostraba regalos como ramos de flores de gran tamaño y gustaba tomarse fotografías de la ropa que lucía cada día, con accesorios como sombreros o cinturones vaqueros.

El OIJ afirmó que investiga el origen de sus recursos financieros para determinar si existía nexo o financiamiento proveniente de organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico que operan en Guanacaste, esto debido a que la influencer ya había sobrevivido a varios atentados y compartía vínculos con personas asesinadas en circunstancias similares.

Foto: Tik Tok.

Atentados contra Gabriela de los Ángeles Sanarrusia

El primero fue el 30 de abril de 2024, su expareja y padre de su hija, un hombre llamado Juan Carlos Cruz, fue acribillado en un triple homicidio en el barrio Irving.

El 28 de julio de 2025 sobrevivió a una balacera en la vía pública en la localidad de Liberia, sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra el grupo en el que se encontraba, ella resultó ilesa mientras otra mujer murió.

El 12 de mayo de 2026, mientras conducía su auto fue interceptada y atacada a tiros en al menos 30 ocasiones, el hombre que la acompañaba falleció y la influencer salió ilesa.

La hija de la influencer de 9 años quedó bajo el cuidado y resguardo de los familiares de la línea materna.

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