¡Se desploma! Árbol cae y obstruye por completo el paso en zona 2

El paso ha quedado completamente obstruido en todo el sector.
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Un árbol se desplomó esta mañana de jueves 9 de julio en la 3a. avenida y 27 calle, Finca El Zapote, zona 2 capitalina.
El hecho ha dejado una calle completamente cerrada, por lo que agentes de tránsito ya coordinan con las dependencias correspondientes para retirar el árbol y habilitar el paso.
Por lo pronto, se está regulando el tránsito en el lugar.
La temporada de lluvias en Guatemala suele provocar la saturación de los suelos entre mayo y octubre.
Según reportes, este fenómeno es la causa principal de la caída de árboles y deslizamientos en la capital, afectando constantemente la movilidad y el tendido eléctrico del país.