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¡Se desploma! Árbol cae y obstruye por completo el paso en zona 2

  • Por Jessica González
09 de julio de 2026, 07:23
Agentes de tránsito ya están en el lugar para habilitar el paso. (Foto: Vía Amílcar Montejo)

Agentes de tránsito ya están en el lugar para habilitar el paso. (Foto: Vía Amílcar Montejo)

El paso ha quedado completamente obstruido en todo el sector. 

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Un árbol se desplomó esta mañana de jueves 9 de julio en la 3a. avenida y 27 calle, Finca El Zapote, zona 2 capitalina. 

El hecho ha dejado una calle completamente cerrada, por lo que agentes de tránsito ya coordinan con las dependencias correspondientes para retirar el árbol y habilitar el paso. 

Por lo pronto, se está regulando el tránsito en el lugar.

La temporada de lluvias en Guatemala suele provocar la saturación de los suelos entre mayo y octubre.

Según reportes, este fenómeno es la causa principal de la caída de árboles y deslizamientos en la capital, afectando constantemente la movilidad y el tendido eléctrico del país.

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