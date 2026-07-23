Destruyen plantaciones de hoja de coca valoradas en más de Q38 millones

Al menos ocho campos con plantaciones de arbustos de hoja de coca fueron erradicados en Alta Verapaz.
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Un conjunto de campos con plantaciones de arbustos de hoja de coca fueron erradicados en Alta Verapaz durante este miércoles 22 de julio.
Según la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC) se destruyeron más de 1 millón y medio de arbustos de hoja de coca en sectores boscosos del departamento ya mencionado.
Policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), con apoyo militar, erradicaron ocho campos con estas plantaciones.
Tras el descubrimiento del hallazgo se determinó que las plantaciones tenían un valor de Q38 millones 872 mil.
Estas acciones corresponden a acciones de combate al narcotráfico y producción ilegal de drogas en el país, afirmaron las autoridades.
En Petén erradicaron plantaciones de marihuana
El pasado domingo 19 de julio, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron los encargados de destruir más de 10 mil matas de marihuana.
El hallazgo se efectuó en un área montañosa de Las Cruces, Petén. Según indicaron las autoridades, las plantaciones estaban valoradas en un monto aproximado de Q. 5 millones 100 mil.