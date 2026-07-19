Video: Así destruyó la PNC 10 mil matas de marihuana en Petén

Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron los protocolos pertinentes ante el hallazgo de más de 10 mil matas de marihuana.
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Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron los encargados de destruir más de 10 mil matas de marihuana, durante la tarde de este domingo 19 de julio.
El hallazgo se efectuó en un área montañosa de Las Cruces, Petén, por lo que los agentes procedieron a la incineración de las matas localizadas en el sector.
Según indicaron las autoridades, en total fueron 10 mil 200 matas de marihuana las que se destruyeron en esta ocasión, las cuales estaban valoradas en un monto aproximado de Q. 5 millones 100 mil.
En un video compartido por la PNC, se logra observar el momento exacto en el que agentes le prenden fuego a un conjunto de matas.
Estas acciones corresponden a acciones de combate al narcotráfico y producción ilegal de drogas en el norte del país, afirmaron las autoridades.