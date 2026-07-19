Video: Así destruyó la PNC 10 mil matas de marihuana en Petén

PNC destruye más de 10 mil matas de marihuana



En un área montañosa de Las Cruces, Petén, policías de la #SGAIA en coordinación con MP, erradicaron una plantación de 10 mil 200 matas de marihuana, con un avalúo aproximado de Q. 5 millones 100 mil.#EstamosCumpliendo pic.twitter.com/ifYBITOGZI