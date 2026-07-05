Destruyen más de 47 mil matas de marihuana en Las Cruces, Petén

Más de 47 mil matas de marihuana fueron destruidas por la PNC en Las Cruces, Petén.
OTRAS NOTICIAS: Conducía bajo efectos del licor en avenida de Las Américas y terminó multado
Agentes Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, fueron los encargados de erradicar una plantación de marihuana localizada en Las Cruces, Petén.
Según el reporte policial, se destruyeron 47 mil 568 matas de marihuana en el caserío Ixmucané, del municipio ya mencionado.
Asimismo, las autoridades indicaron que este hallazgo está valorado en Q23 millones 784 mil.
Según las fuerzas de seguridad, estas acciones se llevan a cabo como parte de las acciones de combate al narcotráfico y producción ilegal de drogas en el norte del país.