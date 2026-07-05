Conducía bajo efectos del licor en avenida de Las Américas y terminó multado

El hombre deberá pagar la multa luego que fuera sorprendido conduciendo ebrio por la transitada zona.
OTRAS NOTICIAS: Rescatan a dos víctimas mortales del accidente aéreo en San Miguel Pochuta (video)
Durante este domingo 5 de julio, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), interceptaron a un conductor bajo efectos de alcohol, en la zona 13 de la ciudad.
Según el reporte, la persona multada conducía sobre la avenida de Las Américas cuando agentes de tránsito le solicitaron detener la marcha dentro de un puesto de control, a lo que hizo caso omiso e intentó evadirlos.
Momentos más tarde lograron detenerlo y decidieron realizar una prueba de alcoholemia, la cual demostró que se encontraba bajo efectos del alcohol.
El agente a cargo impuso la multa, la cual corresponde a Q.5,000 y define que fue colocada por infringir la ley de tránsito al transitar en su automotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas o fermentadas.