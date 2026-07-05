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Conducía bajo efectos del licor en avenida de Las Américas y terminó multado

  • Por Reychel Méndez
05 de julio de 2026, 14:46
El hombre habría intentado evadir a las autoridades en un puesto de control. (Foto ilustrativa: iStock)

El hombre habría intentado evadir a las autoridades en un puesto de control. (Foto ilustrativa: iStock)

El hombre deberá pagar la multa luego que fuera sorprendido conduciendo ebrio por la transitada zona.

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Durante este domingo 5 de julio, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), interceptaron a un conductor bajo efectos de alcohol, en la zona 13 de la ciudad.

Según el reporte, la persona multada conducía sobre la avenida de Las Américas cuando agentes de tránsito le solicitaron detener la marcha dentro de un puesto de control, a lo que hizo caso omiso e intentó evadirlos.

Momentos más tarde lograron detenerlo y decidieron realizar una prueba de alcoholemia, la cual demostró que se encontraba bajo efectos del alcohol.

Esta es la prueba que se le realizó al conductor. (Foto: PMT)
Esta es la prueba que se le realizó al conductor. (Foto: PMT)

El agente a cargo impuso la multa, la cual corresponde a Q.5,000 y define que fue colocada por infringir la ley de tránsito al transitar en su automotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas o fermentadas. 

El agente de tránsito a cargo impuso esta multa. (Foto: PMT)
El agente de tránsito a cargo impuso esta multa. (Foto: PMT)

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