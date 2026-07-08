Capturas en El Gallito: pandilleros de la Mara Salvatrucha conocerán si van a juicio

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En el Juzgado Noveno Penal, se conocerá si los pandilleros capturados en el barrio El Gallito, zona 3, van a juicio.

Para este miércoles 8 de julio, el Juzgado Noveno Penal, a cargo de la jueza Aurora Gutiérrez, escuchará la conclusión de la investigación del Ministerio Público (MP) contra los pandilleros integrantes de la Mara Salvatrucha capturados en el barrio El Gallito, zona 3, capitalina.

En esta diligencia se conocerá si los pandilleros son enviados a juicio, luego de haber sido capturados durante los operativos realizados en dicho barrio, tras el asesinato de un investigador de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según información que obra en la carpeta judicial, los sindicados en este proceso enfrentan diversas acusaciones que van desde el delito de asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito, asesinato, tráfico y almacenamiento de ilícito y conspiración para cometer el asesinato.

La jueza Aurora Gutiérrez decidirá si los pandilleros capturados en el barrio El Gallito, van a juicio. (Foto: Wilder López/Soy502)

Aceptan cargos

El pasado martes 7 de julio, ante la jueza Gutiérrez tres de los 34 pandilleros capturados en dichos operativos fueron condenados a prisión por haberse acogido al procedimiento de aceptación de cargos.

De esta cuenta, a Dereck Rolando Pérez Paredes y Jean Carlos García Luis se les impuso una condena de 16 años por la comisión de dos delitos, asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.

En tanto que, a un tercero, Wilson Reinaldo Yol Marroquín, recibió una pena de ocho años por el delito de asociación ilícita.

En los tres casos antes descritos, la pena por cada delito se reduce a la mitad por haberse acogido al procedimiento de aceptación de cargos.

El martes 7 de julio, fueron condenados a prisión tres de los 34 pandilleros capturados en el barrio El Gallito. (Foto: Wilder López/Soy502)

Sobre el caso

Los pandilleros están acusados de participar en el asesinato de un investigador de la Deic, ocurrido en septiembre de 2025 en el barrio El Gallito.

Según el MP, los capturados son señalados por los delitos de asociación ilícita, conspiración para cometer asesinato, comercio, tráfico y almacenamiento de ilícito, así como se les sindica de integrar la organización criminal Mara Salvatrucha.

La audiencia de acto conclusiva prevista para este día fue suspendida el pasado lunes 6 de julio por la incomparecencia de tres pandilleros, dos que estarían presentes a través de videoconferencia y uno que no fue trasladado por el Sistema Penitenciario.