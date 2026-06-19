Directivos de la Superintendencia de Competencia se contradicen por renuncia

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El superintendente Jorge Castillo afirmó que no hubo coacción directa para renunciar, sin embargo, admitió que existieron factores que influyeron en su decisión.

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La situación interna de la Superintendencia de Competencia se discutió durante una citación en el Congreso, con diputados que cuestionaron las circunstancias que rodearon la renuncia presentada en marzo por el titular de dicha dependencia, Jorge Miguel Castillo Castro.

Durante la citación, Castillo explicó que presentó su renuncia el 10 de marzo, una decisión que fue consignada en una carta por motivos personales, sin embargo, más adelante indicó que el presidente del Directorio de la Superintendencia de Competencia, Javier Bauer Herbruger, le realizó una petición para que anunciara su salida.

"Coacción, como tal, no diputado... Debido a que estoy bajo juramento, sí, quizás el director Bauer me pidió que renunciara en su momento", señaló.

Diputados cuestionaron las circunstancias que rodearon la renuncia presentada en marzo por el superintendente Jorge Miguel Castillo Castro. pic.twitter.com/onFnYdysNm — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) June 19, 2026

Castillo relacionó la petición por la controversia generada por los salarios aprobados para las autoridades de la institución, no obstante, al mismo tiempo indicó que desconocía las razones exactas.

Por su parte, Bauer rechazó los señalamientos y aseguró que nunca solicitó ni sugirió la renuncia del superintendente. Según indicó, Castillo presentó voluntariamente su carta por motivos personales y seguirá desempeñando sus funciones mientras se define el mecanismo legal para nombrar a un sustituto.

"En ningún momento yo hice tal solicitud al superintendente. El superintendente presentó una carta en donde claramente se indica que presentó su renuncia por motivos personales", indicó.

Directivos de la Superintendencia de Competencia se contradicen por renuncia. pic.twitter.com/BUV28nmJwx — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) June 19, 2026

El director titular Edgar Guzmán afirmó que existen desacuerdos sobre algunas decisiones administrativas y enfatizó la necesidad de respetar la independencia entre el directorio y la figura del superintendente.

Sobre el tema diputados solicitaron informes escritos a las autoridades involucradas para aclarar los hechos bajo juramento y conocer qué procedimiento se seguirá para la elección de un nuevo superintendente.

La citación se realizó este viertes 19 de junio en el Congreso presidida por el diputado León Felipe Barrera.