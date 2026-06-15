Disparos al aire dejan a un hombre herido en la zona 21

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El hombre huyó a su casa para resguardarse pero en el trayecto lo localizaron los socorristas para asistirlo.

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Un hombre identificado como Luis René Montenegro, de 40 años, resultó con una herida de bala en el brazo derecho en la zona 21 capitalina tras varias detonaciones al aire.

La víctima se dirigía a su vivienda luego de haber ido a la tienda, cuando sintió que algo caliente le impactó en el brazo y corrió a su casa, donde fue auxiliado por los Bomberos Municipales en la 9a calle y 13 avenida de la colonia Bellos Horizontes, de la zona ya mencionada.

Tras brindarle primeros auxilios, la víctima fue trasladada a la emergencia del seguro social, ubicado en la zona 4 de Mixco.

La víctima resultó con una herida de bala en el brazo derecho. (Foto: CMB)

Creían que solo eran disparos al aire.

Minutos antes de que auxiliaran a la víctima, los socorristas habían sido alertados por varias detonaciones de bala en el área, sin embargo luego de realizar un recorrido por calles y avenidas del sector junto a la Policía Nacional Civil, dedujeron que habían sido, solo disparos al aire.

Según indicó César Mateo, vocero de la PNC, afortunadamente, la herida fue en el brazo ya que pudo haber sido en un punto vital y le hubiera costado la vida. De ese modo, pide a las personas que portan arma de fuego que se abstengan de realizar este tipo de acciones que causan heridas a otras personas.