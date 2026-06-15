Lluvias han ocasionado 432 incidentes a nivel nacional

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Desde el pasado 1 de mayo se contabilizan 432 emergencias a nivel nacional, según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

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La temporada lluviosa continúa generando impactos en distintos puntos del país y, desde el pasado 1 de mayo, ya se contabilizan 432 emergencias a nivel nacional, según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Entre los departamentos más afectados destaca Alta Verapaz, donde se han reportado 81 emergencias, convirtiéndose en el territorio con mayor incidencia durante la actual época lluviosa. Le siguen Guatemala, con 57 eventos, y Chiquimula, con 36.

Las lluvias han provocado inundaciones, derrumbes y caída de árboles. (Foto: Conred)

Las inundaciones, caídas de árboles, deslizamientos y derrumbes figuran entre las emergencias más recurrentes registradas por las autoridades. Estos incidentes han provocado daños en infraestructura, afectaciones a la movilidad y riesgos para las comunidades, especialmente en áreas vulnerables a las condiciones climáticas adversas.

De acuerdo con la Conred, la temporada ha afectado a 1,634 familias y a un total de 6,785 personas. Asimismo, se reportan 55 viviendas con daños severos y otras 151 en condición de riesgo.