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Más de 13 mil personas han quedado afectadas por las lluvias en Guatemala

  • Con información de Dirlyn González/Colaboradora
06 de julio de 2026, 12:51
Las inundaciones continúan entre las principales emergencias atendidas durante la actual temporada de lluvias.&nbsp;(Foto: Conred)

Las inundaciones continúan entre las principales emergencias atendidas durante la actual temporada de lluvias. (Foto: Conred)

La cifra equivale a 3,144 familias, mientras que 2,756 personas han resultado damnificadas por los distintos incidentes.

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La actual temporada de lluvias ha dejado 13,469 personas afectadas en Guatemala, de acuerdo con el más reciente informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Realizando la conversión, esta cifra equivale a 3,144 familias, mientras que 2,756 personas han resultado damnificadas por los distintos incidentes.

Hasta la fecha, las autoridades contabilizan 675 emergencias relacionadas con las precipitaciones, principalmente inundaciones, deslizamientos, caída de árboles y fuertes vientos.

La caída de árboles ha ocasionado daños y complicaciones en la movilidad en distintos puntos del país. (Foto: Conred)
La caída de árboles ha ocasionado daños y complicaciones en la movilidad en distintos puntos del país. (Foto: Conred)

Los departamentos con mayor número de incidentes son Alta Verapaz, con 130 emergencias; Guatemala, con 89; y Quetzaltenango, con 43, señala el reporte.

Además, el impacto de las lluvias también se refleja en las víctimas humanas, ya que nueve personas han fallecido en hechos derivados de las lluvias, la mayoría arrastradas por ríos crecidos.

Alta Verapaz es el departamento con mayor número de emergencias durante la actual temporada de lluvias, con 130 incidentes. (Foto: Conred)
Alta Verapaz es el departamento con mayor número de emergencias durante la actual temporada de lluvias, con 130 incidentes. (Foto: Conred)

Seguirá lloviendo

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advierte que los aguaceros persistirán del 6 al 10 de julio, debido a las condiciones locales, el paso de ondas del este, la inestabilidad en el océano Pacífico, el ingreso de humedad desde ambos litorales y las altas temperaturas.

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