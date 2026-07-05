Djokovic y Sinner sufren, pero pasan a cuartos de Wimbledon

-

El serbio Novak Djokovic dio este domingo un paso adelante en busca de su octavo título de Wimbledon tras ganar en octavos al ruso Roman Safiullin, con lo que superó el récord de triunfos del suizo Roger Federer en la prueba masculina del torneo.

OTRAS NOTICIAS: Serena Williams critica los controles antidopaje antes de su regreso a Wimbledon

Con su victoria, Djokovic logró a sus 39 años su victoria 106 sobre el pasto londinense, colocándose como el tenista con más triunfos allí, dejando atrás a Federer, con 105.

El serbio, que busca además en Wimbledon su vigesimoquinto título en un torneo de Grand Slam, se impuso al ruso de 28 años, 132 del ranking, por 7-6 (8/6), 6-3, 3-6 y 6-3, en casi tres horas y media.

Djokovic todavía está lejos del récord absoluto de victorias en el torneo, que lo ostenta la estadounidense de origen checo Martina Navratilova, con 120 triunfos, que le sirvieron para ganar nueve títulos individuales en Wimbledon.

Djokovic aspira también este año en Londres a igualar en la prueba masculina el récord de ocho títulos de Federer en Wimbledon.

Sensational Sinner.



Perfect point construction by the world No. 1 pic.twitter.com/ng1AwpPfWw — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026

También pasa

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón de Wimbledon, se clasificó a cuartos de final tras imponerse al japonés Shintaro Mochizuki (151 del ranking y salido de la fase previa), por 6-3, 7-6 (7/0) y 6-3.

En su camino hacia un segundo título consecutivo en Wimbledon y el quinto Grand Slam de su carrera, apenas un mes después de su sorprendente eliminación en segunda ronda de Roland Garros, el italiano se enfrentará en cuartos de final al alemán Jan-Lennard Struff (74 del ranking).

El germano se clasificó tras la retirada por lesión, en el quinto set, de su rival, el polaco Hubert Hurkacz.