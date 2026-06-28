Serena Williams critica los controles antidopaje antes de su regreso a Wimbledon

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Serena Williams volvió al circuito profesional con la ilusión de competir otra vez en Wimbledon, pero admitió que uno de los aspectos que menos disfruta de su regreso son los estrictos controles antidopaje, los cuales calificó de "agotadores", aunque reconoció que son necesarios.

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La estadounidense, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, explicó este domingo que para volver a competir tuvo que reincorporarse al programa de localización de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA), que obliga a los jugadores a informar diariamente dónde se encuentran para poder ser sometidos a controles en cualquier momento.

"Lo odio. Creo que es necesario, pero tiene que haber una manera de hacer que esto sea más razonable", afirmó la exnúmero uno del mundo durante una conferencia de prensa previa al inicio de Wimbledon.

Venus y Serena Williams entrenando lado a lado.



Sí, estamos en 2026.pic.twitter.com/sfr5xgvRi0 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 28, 2026

Williams, de 44 años, señaló que las nuevas normas son más exigentes que cuando dejó el circuito en 2022 y lamentó que puedan realizarle controles en cualquier momento del día, una situación que considera complicada por su vida familiar y profesional.

La estadounidense regresó este mes tras casi cuatro años alejada del tenis y disputó dos torneos de dobles como preparación.

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Hace una década levantaban el trofeo juntas; este lunes vuelven a compartir el suelo de #Wimbledon.



Venus y Serena Williams: algunas duplas no se retiran, solo hacen una pausa.



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Este martes volverá a competir en la modalidad individual de Wimbledon frente a la australiana Maya Joint y también tiene previsto disputar el cuadro de dobles junto a su hermana Venus Williams.