El mortal accidente que ha provocado fuerte congestionamiento en el Pacífico (video)

El hecho ha generado largas filas de autos en todo el sector.
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En un accidente registrado en el kilómetro 31.5, jurisdicción de Amatitlán, los Bomberos Voluntarios reportaron el fallecimiento de dos personas que se conducían a bordo de una motocicleta.
De acuerdo a la información de los socorristas, ambas víctimas que se dirigían en la ruta al Pacífico, aún no han sido identificadas.
El hecho ha provocado un fuerte congestionamiento en todo el sector, sobre todo en el carril que conduce hacia el sur.
Autoridades de tránsito piden precauciones para quienes conducen sobre la vía, pues la fila de autos es larga.