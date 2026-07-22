Temblor de 4.1 sacude parte del país este mediodía de miércoles

El Océano Pacífico fue nuevamente el epicentro del sismo.
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Un sismo de magnitud 4.1 fue registrado a las 12:13 horas de este miércoles.
La profundidad fue de 1.95 kilómetros.
Anteriormente se reportaron dos temblores este miércoles 22 de julio.
El más reciente se había resgistrado a las 11:03 horas, con magnitud de 4.4.
La profundidad fue de 13.93 kilómetros.
Otro movimiento telúrico fue sensible a las 10:20 horas, con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 67.62 kilómetros.
Ambos epicentros se registraron en el Océano Pacífico.