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Temblor de 4.1 sacude parte del país este mediodía de miércoles

  • Por Jessica González
22 de julio de 2026, 11:30
Tras el sismo de 7.4 registrado el pasado viernes, las réplicas siguen afectando a país. (Foto: archivo/Soy502)

Tras el sismo de 7.4 registrado el pasado viernes, las réplicas siguen afectando a país. (Foto: archivo/Soy502)

El Océano Pacífico fue nuevamente el epicentro del sismo. 

OTRAS NOTICIAS: ¡Alerta! Más de 90 temblores se han registrado durante las últimas 24 horas

Un sismo de magnitud 4.1 fue registrado a las 12:13 horas de este miércoles. 

La profundidad fue de 1.95 kilómetros. 

Un nuevo sismo se ha reportado este mediodía. (Foto: Insivumeh)
Un nuevo sismo se ha reportado este mediodía. (Foto: Insivumeh)

Anteriormente se reportaron dos temblores este miércoles 22 de julio. 

El más reciente se había resgistrado a las 11:03 horas, con magnitud de 4.4. 

La profundidad fue de 13.93 kilómetros. 

El epicentro se registró en el Océano Pacífico. (Foto: Insivumeh)
El epicentro se registró en el Océano Pacífico. (Foto: Insivumeh)

Otro movimiento telúrico fue sensible a las 10:20 horas, con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 67.62 kilómetros. 

Las réplican siguen afectando al país. (Foto: Insivumeh)
Las réplican siguen afectando al país. (Foto: Insivumeh)

Ambos epicentros se registraron en el Océano Pacífico. 

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