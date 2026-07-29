Municipal continúa alistándose para su debut en Copa Centroamericana ante Cartaginés

Municipal afina los últimos detalles para su debut en la Copa Centroamericana este jueves frente al Cartaginés de Costa Rica en El Trébol (9:00 p. m.), un duelo que marcará el reencuentro con el técnico guatemalteco Amarini Villatoro.
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El asistente técnico escarlata, Dwight Pezzarossi, reconoció que el equipo llega con algunas bajas por lesión, aunque confía en la profundidad del plantel para afrontar el compromiso.
"No son buenas noticias tener jugadores lesionados", dijo al referirse a las molestias físicas de Nicolás Samayoa, Rodrigo Saravia y José Martínez.
Pese a ello, destacó la buena pretemporada del equipo y aseguró que la victoria sobre Mixco en el arranque del Apertura les permitió llegar con confianza al estreno internacional.
Sobre el rival, el exdelantero elogió la trayectoria de Villatoro y aseguró que el cuerpo técnico preparó una estrategia para contrarrestar su propuesta.
"Es un técnico con mucha experiencia; inclusive fue seleccionador nacional. Sabemos el tipo de rival que tenemos a nivel táctico y esperamos que nuestra estrategia prevalezca", afirmó.
Por aparte, el exentrenador de Xelajú anticipó un partido exigente en El Trébol, una cancha que considera de las más complicadas de Centroamérica, y recordó que la Copa Centroamericana "es un torneo sin margen de error", en el que una mala fase de grupos puede dejar fuera de la Concachampions.