Xelajú busca revancha ante Alajuelense en su estreno en la Copa Centroamericana

Las revanchas saben mejor cuando se sirven en cancha ajena. Xelajú tendrá este miércoles (8:00 p. m.) una nueva oportunidad para enfrentar al tricampeón Alajuelense, el rival que frustró su sueño continental en la edición anterior.
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Ahora, el cuadro quetzalteco buscará convertir esa espina en un triunfo para iniciar con el pie derecho su participación en el grupo A de la Copa Centroamericana 2026.
Los superchivos viajaron el lunes a Costa Rica y el martes por la tarde reconocieron la cancha del estadio Alejandro Morera Soto.
El mediocampista Juan Luis Cardona destacó la importancia de sumar fuera de casa. "Es un rival complicado. Tenemos que formar un bloque compacto porque cuentan con jugadores importantes y muy rápidos por las bandas. Si queremos trascender en este torneo y clasificar a la siguiente ronda, estamos obligados a sumar de visita", comentó antes de partir a territorio tico.
Será la tercera participación del conjunto altense en la Copa Centroamericana, tras clasificar al disputar la final del Clausura 2026. El equipo dirigido por Roberto Hernández llega con el antecedente de haber sido el primer club guatemalteco en disputar la final del certamen.
Antonio "Chucho" López, máximo asistente histórico del torneo con ocho pases de gol, será una de sus principales armas ofensivas.
El favorito
Alajuelense disputará su cuarta Copa Centroamericana consecutiva tras clasificarse como campeón del Apertura 2025 y buscará su cuarto título al hilo. Además, presume el mejor registro del torneo con 18 victorias, 10 empates, dos derrotas y 53 goles en 30 partidos.