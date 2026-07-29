El ejército de EE.UU. afirma haber interceptado misiles lanzados por Irán

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El intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses fueron interceptados este martes.

El ejército de Estados Unidos dijo este martes 28 de julio, que interceptó varios misiles lanzados por Irán, en el primer repunte de violencia entre ambos países después de varios días de calma.

Este martes, a las 17H45 de Washington "los Guardianes de la Revolución Islámica lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio", dijo en X el Centcom, el comando militar estadounidense para esa región.

"Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito", añadió, sin especificar las zonas atacadas por Irán.

Hasta ahora se desconocen los puntos a los que habrían enviado los misiles iraníes, solo informaron que había sido interceptados con éxito. (Foto: AFP)

Los ataques habían cesado durante el fin de semana

Ambas partes habían cesado el fuego durante el fin de semana, tras casi dos semanas de ataques nocturnos de Estados Unidos contra Irán y repetidas andanadas de misiles y drones de Teherán dirigidas contra los aliados de Washington en el Golfo.

El recrudecimiento de los combates a mediados de julio se produjo después de que Irán atacara varios barcos en el estrecho de Ormuz, paso clave para el transporte de hidrocarburos.

Los precios del petróleo se desplomaron tras la tregua del fin de semana en los combates y después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que había "buenas probabilidades" de avanzar en las negociaciones para poner fin a la guerra.

Las tensiones en Oriente Medio continúan tras varios meses de guerra. (Foto: AFP)

*Con información de AFP