Terremoto de 7.1 deja heridos y edificios colapsados en Japón

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Más de 45 mil inmuebles han quedado sin electricidad tras el fuerte sismo en Japón.

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Al menos 50 personas fueron hospitalizadas y 12 edificios colapsaron en Japón tras un terremoto de magnitud 7.1 en el suroeste del archipiélago que provocó fuertes temblores y decenas de miles de edificios quedaron sin luz.

El temblor, ocurrido a las 16:27 horas locales de este martes en la isla de Kyushu, alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

Al menos 50 personas fueron trasladadas al hospital con heridas, informó la cadena NHK que también señaló que 12 viviendas se habían derrumbado. En cuatro de ellas había personas atrapadas, agregó.

⚠️ #Japón: Una cámara en vivo registró el Terremoto de magnitud 7.1 en la ciudad de #Kumamoto, a solo 10 km de profundidad.



Observe como el edificio se tambaleó y resistió a las fuertes sacudidas del #sismo.



La intensidad fue estimada en 7 de la escala Shindo (La más alta). pic.twitter.com/1ip5rK1PVn — (@Asismet_IF) July 28, 2026

Antes de este informe, la primera ministra, Sanae Takaichi, había indicado que "hay varias personas heridas".

"En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios, además carreteras y puentes han resultado dañados y se han derrumbado edificios", agregó Takaichi.

La JMA lanzó inicialmente una alerta de tsunami con olas de hasta un metro de altura, pero la levantó poco después tras no observar ninguna actividad.

Sin electricidad

Unos 45,060 hogares e instalaciones se encuentran sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según el operador Kyushu Electric Power.

La Autoridad Japonesa de Regulación Nuclear señaló de su parte que no se detectó ninguna anomalía en las centrales nucleares de esa región.

Japón es uno de los países más expuestos a los terremotos en el mundo por estar situado en la unión de cuatro grandes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del "anillo de fuego" del Pacífico.

Este 28 de julio, un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la prefectura de Kumamoto. En Uki y Hikawa alcanzó el nivel 7, máximo de la escala sísmica japonesa. El aviso de tsunami para los mares de Ariake y Yatsushiro fue retirado a las 18:10.#Japónpic.twitter.com/W26YfwGWUq — Gaijintacle | Retazos de Japón (@gaijintacle) July 28, 2026

El archipiélago, que cuenta con aproximadamente 125 millones de habitantes, registra cientos de temblores cada año.

La gran mayoría de ellos son de baja intensidad, pero los daños que provocan varían en función de su localización y de la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre.

El pasado 20 de abril, un fuerte sismo de magnitud 7.7 sacudió el norte del país, dejando al menos diez heridos tras sacudir incluso grandes edificios en Tokio.

*Con información de AFP