Ejército de Guatemala confirma desaparición de rescatista tras accidente aéreo

El Ejército de Guatemala confirmó que uno de sus rescatistas desapareció mientras realizada labores de búsqueda de las víctimas que sufrieron un accidente aéreo en San Miguel Pochuta.
EN CONTEXTO: Así buscan a víctimas del accidente aéreo en San Miguel Pochuta (video)
La institución castrense confirmó que uno de sus elementos de la Brigada Humanitaria y Rescate del Ejército de Guatemala desapareció por medio de un comunicado.
En el pronunciamiento indican que "operaciones para localizarlo, continúan de forma interrumpida" confirmando que el hombre en servicio esta perdido.
Las condiciones del terreno y la complejidad del rescate de las tres víctimas de este accidente aéreo limita la accesibilidad y comunicación ya que es un zona demasiado boscosa.
El elemento del Ejército desparecido se suma a estas operaciones de rescate en la zona para poderlo ubicar al igual que las víctimas del accidente aéreo suscitado en ese lugar.
"El Ejército mantiene desplegadas todas la capacidades humanas, logísticas y operaciones" se lee en parte del comunicado.