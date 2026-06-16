VIDEOS: grandes correntadas arrasan con todo en Quetzaltenango

Las gran corriente de agua arrastró varios autos.
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Grandes correntadas de agua recorrieron las calles en Almolonga, Quetzaltenango, la noche del lunes, esto debido a las fuertes lluvias que se registraron durante la tarde.
Varios usuarios captaron cómo la fuerza del agua arrasó con todo a su paso.
Mira aquí:
Otro video muestra cómo varios autos son arrastrados por la corriente, mientras vecinos del lugar gritan y miran con asombro lo que está ocurriendo.
Las lluvias también se hicieron presentes en la ciudad capital complicando el tránsito, sobre todo en las rutas que conducen hacia los municipios aledaños. Las zonas 15, 17, 18, 5 y 16 se vieron seriamente afectadas.