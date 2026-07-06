Incidente en la Villalobos: agentes de PNC heridos y dos capturas (video)

Las imágenes muestran el momento en que los señalados son capturados.
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Un incidente entre supuestos sicarios y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ocurrió durante la mañana de este lunes 6 de julio en la cuesta de Villalobos, en la CA-9 de la ruta al Pacífico.
Según información preliminar, dos hombres atropellaron a dos los agentes de la PNC.
Las autoridades reportaron la captura de los dos presuntos implicados.
¡Tránsito complicado!
El tránsito en el sector se ha complicado debido al despliegue de agentes de seguridad.
Así fue la captura: