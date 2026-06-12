¡En video! Vehículo desobedece cierre vial y embiste a PMT en Alta Verapaz

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Tras golpear al agente de la PMT con su vehículo, el conductor continuó la marcha sin detenerse.

Una cámara de vigilancia captó el momento en que un vehículo particular embistió a un agente de la Policía Municipal de Tránsito, quien resguardaba el área por un cierre vial.

De acuerdo con la información de medios locales, el incidente vial ocurrió durante la jornada de este jueves 11 de junio en Santa Catalina La Tinta, municipio de Alta Verapaz.

Por una calle cerrada

En las imágenes del video que circula en redes sociales, un automóvil compacto intentó conducir por una calle que estaba cerrada y un agente de tránsito le indicó que no podía continuar y le pidió seguir por tra vía.

Mira el video:

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Embiste a agente de PMT en Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz. pic.twitter.com/ue3A8Iczc7 — Vichoguate (@vichoguate) June 12, 2026

De pronto, el vehículo insiste en transitar por el área prohibida y embiste al agente de tránsito, golpeándolo en una de sus piernas. El PMT cae al suelo y tras incorporarse el vehículo continúa la marcha por la calle cerrada.

En el video se puede observar que estuvo cerca de embestir de frente a un motorista que circulaba por la misma calle. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado por la salud del agente y si dieron con el agresor.