EPA entrega 75 mil dólares a tres ONG en Venezuela

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Ferretería EPA realizó las primeras tres Transferencias de 25 mil dólares cada una, para atender diferentes necesidades tras los recientes terremotos en Venezuela, gracias a los aportes voluntarios realizados por los clientes en las cajas de las tiendas en Costa Rica, Guatemala y Venezuela, así como a las donaciones recibidas a través del sitio web de la empresa y transferencias bancarias.

Las organizaciones Cadena Ayuda Humanitaria en Desastres y Crisis (CADENA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la organización sin fines de lucro dedicada a la asistencia social y el apoyo a comunidades vulnerables Sun.Risas, recibieron los primeros fondos de la campaña Ayudar es Sencillo, para apoyar a las comunidades afectadas.

(Fotografía cortesía: EPA)

La asignación de los fondos responde al compromiso de dirigir las donaciones hacia organizaciones con experiencia comprobada en atención humanitaria y capacidad de ejecución inmediata.

CADENA destinará la donación a fortalecer la atención de aproximadamente 600 familias desplazadas que permanecen en refugios temporales en Brisas de Maiquetía, en La Guaira, luego de que sus viviendas resultaron afectadas. La intervención contempla el acceso a agua potable, kits de cocina, refugios temporales reforzados, alimentación y artículos básicos, además de espacios seguros y apoyo psicosocial para 290 niños, niñas y adolescentes.

También prioriza la atención de 250 personas adultas mayores, cien personas con discapacidad y 60 mujeres embarazadas.

(Fotografía cortesía: EPA)

Por su parte, UNICEF utilizará los fondos para priorizar intervenciones en agua, saneamiento e higiene, salud, nutrición, protección infantil y educación.

Mientras que, los fondos asignados a Sun.Risas permitirán adquirir insumos para la preparación, empaque y distribución de aproximadamente 15 mil comidas a personas damnificadas y grupos de rescatistas, además de cubrir la logística necesaria para garantizar una entrega segura y oportuna.

“ La solidaridad de nuestros clientes se está traduciendo en ayuda concreta para miles de personas. Estas primeras donaciones permiten atender necesidades urgentes como agua, alimentación, refugio, salud y protección de la niñez. ” David Rodríguez , gerente de Personal de Ferretería EPA Venezuela.

La campaña Ayudar es Sencillo permanece activa, las personas interesadas pueden donar de la siguiente manera:

En las cajas de todas las tiendas

A través de epaenlinea.com

Transferencia bancaria por medio del correo: ayudarsencillo@epa.biz

Todos los aportes, sin excepción, formarán parte de un proceso estricto de auditoría y rendición de cuentas.