Erick Japa es el primer refuerzo del campeón Municipal

Con la idea de defender el título conseguido en el Clausura 2026, Municipal confirmó este jueves su primer refuerzo de cara a la nueva temporada 2026-2027. Se trata del delantero dominicano Erick Japa, que llega por primera vez el futbol nacional.
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El ariete, de 27 años, ya firmó su contrato con los rojos para los próximos dos torneos, es decir, por un año. El club le dio la bienvenida al dominicano en sus redes sociales, donde destacó que es seleccionado nacional de su país y los equipos donde ha militado.
En República Dominicana, Japa ha sido campeón y goleador en el Atlético Pantoja y del Cibao FC. Como legionario ha pasado en equipo como Guabirá, de Bolivia, Umecit, de Panamá, y su último club, donde llega procedente, el Aucas ecuatoriano.
Según el club escarlata, Erick vendrá al país este domingo para unirse de forma inmediata a la pretemporada que dirige el técnico Mario Acevedo.