Los escenarios y las disciplinas de Santo Domingo 2026

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Dentro de dos semanas Guatemala será una de las 37 delegaciones que competirán en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, que tendrá 43 sedes para recibir a más de 6 mil atletas de la región.

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La capital dominicana, única ciudad anfitriona, ofrecerá una amplia red de instalaciones deportivas renovadas y de primer nivel, que probará de nuevo su experiencia en la realización de grandes eventos.

El desarrollo de los Juegos se distribuirá en cinco zonas dentro de Santo Domingo y en algunas provincias: el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Parque del Este, el clúster Metropolitano, Zona Norte y Zona Este.

El escenario del tenis de mesa, en el Complejo Deportivo Parque del Este, luce impecable. (Foto: Juan Mijangos)

El corazón de los Juegos

La sede principal y epicentro de la competencia será el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, localizado en el Distrito Nacional, que acogerá 22 disciplinas.

Este imponente complejo tendrá 12 instalaciones deportivas, entre ellas el renovado Estadio Olímpico Félix Sánchez, que acogerá las ceremonias de inauguración y clausura, además del atletismo.

El Palacio de los Deportes Ricardo Arias, sede del baloncesto y voleibol, fue renovado recientemente. (Foto: Juan Mijangos)

También sobresalen el Centro Acuático, para el desarrollo de la natación, polo acuático, clavados y natación artística; el Palacio de los Deportes Ricardo Arias, sede del baloncesto y el voleibol; los Pabellones de Combate que recibirán al judo, karate, taekwondo y boxeo; el Velódromo que acogerá las pruebas de ciclismo de pista y el Estadio de Softbol.

Vista general del Centro Deportivo Olímpico Juan Pablo Duarte, sede de 22 deportes. (Foto: Juan Mijangos)

Deportes como el futbol, canotaje, remo y surf se desarrollarán en la Zona Norte, que se ubica en la Provincia de Cibao, a unos 190km de Santo Domingo. Mientras que el golf tendrá como escenario el afamado destino turístico de Punta Cana, en la Zona Este, a más de 200 km de la capital.