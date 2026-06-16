Estación de Transmetro de la Usac queda inhabilitada tras accidente de tráiler

El tráiler quedó atorado bajo el paso a desnivel.
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La estación de Transmetro, ubicada cerca de la Universidad de San Carlos (Usac), está inhabilitada luego de que un tráiler quedara atorado bajo el paso a desnivel del sector.
El incidente impide por completo el acceso a las unidades, por lo que agentes de tránsito hacen un llamado a los usuarios de la Línea 7 para que consideren que no habrá servicio por unas horas.
Equipo municipal y la Policía Municipal de la Ciudad (PMT) ya se encuentran brindando apoyo en el sector mientras las autoridades trabajan para liberar la vía.