Alerta para usuarios: los correos maliciosos que llegan a tu bandeja de entrada

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Expertos alertan sobre el aumento de estafas por correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas y aconsejan reforzar la seguridad digital.

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El crecimiento de los servicios digitales y el uso cotidiano de plataformas bancarias, redes sociales y aplicaciones de mensajería también ha incrementado los riesgos asociados a la ciberdelincuencia.

Entre las amenazas más recurrentes se encuentra el phishing, una modalidad de fraude informático basada en la suplantación de identidad, cuyo objetivo es engañar a las personas y obtener información confidencial para hacer un uso inapropiado de la misma.

Especialistas en ciberseguridad advierten que los delincuentes se hacen pasar por bancos, instituciones gubernamentales, empresas de mensajería o plataformas digitales para obtener información confidencial de sus víctimas.

Generalmente, los ataques se ejecutan a través de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o enlaces que conducen a sitios web falsificados, diseñados para aparentar legitimidad.

El uso de contraseñas robustas y la activación del doble factor de autenticación son medidas básicas para reducir el riesgo de robo de información en línea. (Foto: Shutterstock / Soy502)

Los expertos explican que el objetivo es generar confianza o crear una sensación de urgencia que lleve a las personas a revelar contraseñas, datos bancarios o códigos de seguridad sin verificar la autenticidad de la comunicación.

Gabriel Paredes, ingeniero en sistemas y experto en ciberseguridad, explicó que una de las estrategias más comunes consiste en enviar mensajes relacionados con supuestos problemas en cuentas bancarias o servicios contratados.

Señaló que los mensajes suelen decir cosas como que las cuentas de las personas "está a punto de ser bloqueada, dé clic aquí para que no se bloquee y no pierda sus fondos".

Según el especialista, el miedo a perder el acceso a un servicio o sufrir una afectación económica provoca que muchas personas ignoren señales de alerta, como remitentes sospechosos o direcciones electrónicas alteradas.

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Las consecuencias de caer en este tipo de estafas pueden ser significativas, pues la mayoría implica pérdidas económicas para las víctimas.

Paredes advirtió que, a nivel individual, los delincuentes pueden utilizar la información obtenida para solicitar préstamos, acceder a servicios financieros, vaciar cuentas bancarias o cometer otros fraudes en nombre de la víctima.

En el caso de las empresas, el impacto puede ser aún mayor, ya que un solo clic en un enlace malicioso puede comprometer información corporativa, estados de cuenta, facturación e incluso datos relacionados con la infraestructura tecnológica de la organización.

Alan Zamora, licenciado en telecomunicaciones y especialista en ciberseguridad, considera que la principal medida de prevención es desarrollar una cultura de desconfianza razonable frente a las comunicaciones digitales.

Los expertos advierten que los ciberdelincuentes utilizan técnicas cada vez más sofisticadas, apoyadas incluso por herramientas de inteligencia artificial, para hacer más creíbles sus estafas. (Foto: Shutterstock / Soy502)

"No confiar en todo lo que vemos en Internet o todo lo que nos llega", recomendó el experto, quien también sugirió preguntarse si el mensaje recibido corresponde a algo esperado o relacionado con las actividades habituales de la persona.

Entre las medidas básicas de protección, Zamora recomendó activar el doble factor de autenticación en todas las cuentas que lo permitan.

Asimismo, aseveró que las personas deben acostumbrarse a utilizar contraseñas robustas y "diferentes para cada servicio, mantener actualizados los dispositivos electrónicos y evitar ingresar a enlaces sospechosos".

El experto aconsejó acceder manualmente a los portales oficiales de las entidades financieras o instituciones cuando exista alguna duda sobre la autenticidad de un mensaje o una llamada telefónica.

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"Hay que poner atención, ser muy precavidos y estar muy atentos a los pequeños detalles porque hacen la diferencia", enfatizó Zamora.

Los especialistas coinciden en que el phishing evoluciona constantemente y que las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, han permitido a los ciberdelincuentes elaborar mensajes cada vez más creíbles y difíciles de identificar.

Debido a eso aconsejan que la prevención, verificación de la información y reacción inmediata ante cualquier incidente son herramientas fundamentales para reducir el riesgo de robo de información y minimizar las consecuencias de un ataque cibernético.