¡Sin paso! Este es el ambiente que se vive en Los Álamos, San Miguel Petapa (video)

Varios guatemaltecos se han tenido que movilizar a pie para llegar a sus destinos.
EN CONTEXTO: ¡Arranca la caravana! Manifestantes se dirigen hacia el centro de la ciudad (video)
Muchos guatemaltecos se han visto afectados con los bloqueos registrados este viernes 24 de julio, debido al rechazo al aumento de precios en los combustibles.
Los Álamos, zona 7 de San Miguel Petapa, ha sido uno de los puntos más perjudicados, pues varias personas han tenido que movilizarse a pie para llegar a sus destinos.
Los manifestantes han colocado llantas y varios vehículos en la entrada del lugar, obstaculizando el paso.
Agentes de la Policía Nacional Civil ya están en el sector para evitar disturbios.
El bloqueo ya ha generado largas colas de vehículos desde Ciudad Real.