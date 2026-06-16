Para este miércoles se esperan lluvias y tormentas eléctricas

Autoridades alertan por el aumento de la radiación solar al mediodía.
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El amanecer de este miércoles 17 de junio estará nublado y con neblina, sobre todo en zonas montañosas. No se descartan lloviznas en el caribe y nororiente.
Durante la mañana se incrementará la temperatura a nivel nacional. Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), habrá alta radiación solar al mediodía.
Por la tarde se prevén lluvias acompañadas de actividad eléctrica del sur al centro de país.
Los mayores acumulados serán en occidente, altiplano central y bocacosta. Hacia el norte hay posibilidad de lluvias aisladas.
Autoridades piden precaución por la formación de tormentas locales severas, las cuales vendrán acompañadas de lluvia, viento fuerte y granizo.