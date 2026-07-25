VIDEO: captan robo en estacionamiento de tienda en zona 10

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La cámara de seguridad del lugar captó el momento en que un hombre ingresa por la ventana de un auto estacionado para cometer el robo.

Un hecho delictivo ocurrido en una tienda de productos chinos, ubicada sobre el bulevar Los Próceres, zona 10, quedó registrado en la cámara de seguridad del lugar.

Según muestran las imágenes compartidas en redes sociales, todo ocurre en el estacionamiento.

Un auto gris se estaciona a la par de un picop. Luego desciende el copiloto, quien de inmediato se acerca al picop para verificar que no haya nadie dentro.

Segundos después, quita el vidrio de la puerta de atrás e ingresa por la ventana para cometer el robo.

Tras el hecho, se sube al auto y huye junto a su cómplice, quien conduce el auto.

Mira aquí el video:

Soy502 se contactó con la tienda, pero según comentó uno de los encargados de otra sucursal, no tienen conocimiento sobre el hecho.

Se trató de hablar directamente con la tienda afectada a través de WhatsApp, debido a que no cuentan con un número directo, pero hasta el cierre de esta nota no se ha obtenido ninguna postura.