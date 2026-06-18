¿Qué pasó con el motorista que agredió a conductora tras accidente?

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El motorista, molesto, agredió a la mujer con su casco, tumbándola en el suelo.

EN CONTEXTO: Conductora que provocó accidente en la Calzada San Juan queda detenida

Un accidente registrado la tarde del miércoles 17 de junio, en la Calzada San Juan, zona 7, ha causado un gran revuelo debido al caos que provocó una conductora.

Según varios videos publicados en redes sociales, Heidi Julia Rottmann Rodríguez, de 23 años, perdió el control y chocó con varios autos.

Tras virar en "U" de manera imprudente, arrolló a un motorista y su acompañante, quien murió en el hospital y fue identificada como Lucrecia Chávez, de aproximadamente 60 años.

Luego del percance, un motorista apareció en el lugar de los hechos y cuando la conductora le ofreció una disculpa, la agredió con su casco, dejándola en el suelo.

El agresor fue captado por varios testigos que estaban en el lugar. (Foto: redes sociales)

Según agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el señalado no tuvo nada que ver con el incidente, por lo que no se explican su presencia en la zona del accidente.

Sin embargo, el hombre es buscado por las autoridades, quienes afirman que hasta ahora se encuentra prófugo.