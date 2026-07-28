Esto se sabe de los guatemaltecos que están en Japón tras terremoto

Más de 200 guatemaltecos han sido registrados como residentes en Japón.
OTRAS NOTICIAS: Minex dice que se mantiene contacto con guatemaltecos tras terremoto en Japón
Mientras continúan las labores de rescate tras el terremoto de magnitud 7.1 que sacudió este martes el suroeste de Japón, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que, hasta el momento, no se reportan guatemaltecos afectados por la emergencia.
La Embajada de Guatemala en Japón indicó que mantiene comunicación permanente con la comunidad chapina y da seguimiento a la situación en Kumamoto, donde el sismo provocó el colapso parcial de un centro comercial, daños en viviendas e infraestructura, además de víctimas mortales y personas desaparecidas.
De acuerdo con el Minex, actualmente hay 253 guatemaltecos registrados como residentes en Japón, por lo que la misión diplomática continúa verificando su situación y exhortó a los connacionales a atender las recomendaciones de las autoridades, mantenerse atentos a posibles réplicas e informarse a través de canales oficiales.
También informó que los guatemaltecos que necesiten asistencia consular pueden comunicarse por medio de los números +81 3-5797-7502 (horario de oficina), +81 80-1477-6517 (emergencias) o escribir al correo embjapon@minex.gob.gt.