Minex dice que se mantiene contacto con guatemaltecos tras terremoto en Japón

Los guatemaltecos residentes en Japón no se reportaron entre los afectados tras el fuerte terremoto.
EN CONTEXTO: Terremoto de 7.1 deja heridos y edificios colapsados en Japón
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que, la Embajada de Guatemala en Japón mantiene comunicación con la comunidad guatemalteca tras un terremoto de magnitud 7.1 en la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu.
Las autoridades también indicaron que, se monitorea la situación actual debido al fuerte sismo que se registró al sur de Japón, en donde se registraron daños en edificaciones y personas heridas.
Por otro lado, las autoridades japonesas recomendaron mantener precaución ante posibles réplicas y seguir la información difundida por los canales oficiales.
Los contactos
La misión diplomática informó que los guatemaltecos que requieran asistencia pueden comunicarse con su Sección Consular:
- En horario de oficina: + 81 35797 - 7502.
- Fuera del horario de atención: + 81 80 1477 6517.
- Por correo electrónico: consularjpn@minex.gob.gt.
La Embajada exhorta a los connacionales a atender las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse informados por medios oficiales.