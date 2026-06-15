Vecinos encuentran un costal abandonado y se llevan una sorpresa (video)

Bomberos Voluntarios acudieron a la escena y se encontraron con una gata y sus crías abandonadas en un costal.
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Un video compartido en redes sociales mostró un momento de incertidumbre y sorpresa luego que se creyera que se encontraría un macabro hallazgo en Antigua Guatemala.
A la cabina de Bomberos Voluntarios ingresaron varias llamadas donde se indicaba que a un costado de la entrada de las Ruinas de la Ermita de la Santa Cruz, se encontraba un costal abandonado.
Vecinos y extranjeros que llamaron a los socorristas indicaron que temían que se tratara de un bebé.
Al llegar los bomberos al lugar, inmediatamente abrieron el costal y se llevaron una sorpresa al determinar que se trataba de una gata y de sus crías.
La publicación compartida indica que se busca apoyo a la población para adoptar a los gatos y comparten el número telefónico 7832 0234 para quienes deseen ayudar.