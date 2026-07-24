Taxistas en caravana: manifestación avanza en la Aguilar Batres

-

Varios grupos de taxistas se han reunido en distintos sectores con la intención de manifestar y dirigirse hacia el Congreso de la República esta mañana.

Un grupo de taxistas avanza en caravana en la calzada Raúl Aguilar Batres, como parte de una manifestación por el alza de los precios de los combustibles.

Varios vehículos partieron desde el sector de El Búcaro, Villa Nueva, desplazándose por Cenma con dirección hacia dicha calzada y posteriormente dirigirse hacia el Centro Histórico de la ciudad.

Taxistas pasaron por Cenma y avanzan por la calzada Raúl Aguilar Batres. (Foto vía: Amílcar Montejo)

Este grupo podría reunirse con otros taxistas que esperan en el sector de Guarda Viejo, en la zona 8.

Los manifestantes junto con el grupo que se desplaza por la calzada Roosevelt, se estarían yendo en conjunto hacia el Congreso de la República.