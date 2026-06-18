Las estrellas del BRT iluminarán la noche en el Jabalí

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Todo está listo para que el próximo sábado por la noche, el Autódromo Internacional El Jabalí, El Salvador, vuelva a vivir una jornada histórica, con la realización de la tercera fecha del Campeonato Nacional Botoneta Racicing Team (BRT).

Esta también será la jornada final del certamen de verano, en la cual se tiene contemplado la participación de más de 30 autos, y 50 pilotos, que estarán divididos en siete categorías.

Las divisiones que entrarán en competencia son: BP Cup, GTR Open, GTR Ultra, GTR Pro, GTR, GTO, y GTU.

Con todo ello, el serial no solo se consolida fecha a fecha, sino que se ha convertido en la competencia con más autos de carrera concentrados en una sola categoría, en la región centroamericana.

Ovidio Hernández y Elizabeth Martínez, es una dupla que se ha convertido en protagonista, en la división GTU. (Foto: BRT)

Con este parque vehicular, el espectáculo de nivel internacional, que han brindado todos los pilotos está garantizado, y no será extraño volver a ver los graderíos del Autódromo El Jabalí totalmente copados por los amantes de la velocidad.

Las prácticas libres están programadas para este jueves y viernes, para luego dar paso a las clasificaciones en las diferentes divisiones, a la espera del main event, el cual será a partir de las 15 horas del próximo sábado.