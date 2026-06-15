Ian Rodríguez está en Guatemala, donde analiza su próxima carrera

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El piloto, Ian Rodríguez, ha comenzado con el pie derecho el Campeonato Italiano de Automovilismo GT3. En las primeras dos carreras de la temporada, subió al podio, y con ello, los ojos de los expertos están sobre el chapín.

La vida de Ian transcurre entre Guatemala e Italia. Ahora, se encuentra en el país, donde analiza su siguiente carrera: del 24 al 26 de julio, la cual, se correrá en uno de los circuitos más técnicos de la temporada, Mugello.

No es común que el deportista nacional compita y brille en seriales de automovilismo de clase mundial. Este es el caso de Rodríguez, quien el año pasado conquistó el título GT Open Europe, lo cual le valió para ser llamado por el equipo Nova Race-FAEMS, para competir en Italia.

En el team conduce en BMW M4, haciendo dupla con Giussepe Forenzi. Junto a él consiguieron un cuarto y tercer puesto en Imola; fueron quintos y octavos en Vallelunga. Cada fecha la compone dos carreras independientes.

Todo ello, tiene a Rodríguez y Forenzi, en el quinto lugar de la clasificación general GT3, con 33 puntos, a falta de dos fechas para que finalice la temporada.

Actualmente, Ian Rodríguez, se encuentra en el quinto lugar de la general de pilotos en Italia. (Foto: Ian Rodríguez)

"Estamos trabajando duro, ya quiero regresar a la pista. La última carrera me dejó un sabor agridulce, porque se podía conseguir más", comentó. Y es que, la buena actuación del Nova Race-FAEMS en la primera fecha, causó que fuera penalizado con 9 segundos de espera en el pit stop.

Esto causó que Rodríguez perdiera momentos trascendentales en la parada de boxes, y por ende le afectara en el resultado de la carrera. "Había 15 pilotos en cinco décimas de diferencia, nueve segundos era una eternidad, eso nos perjudicó mucho, pero son las reglas del serial".

"Lastimosamente no podemos entrenar mucho en pista, pero junto al equipo analizamos la telemetría, y estudiamos los videos. Afortunadamente, por fin pude comprar mi primer simulador, espero que venga antes de la próxima carrera, para aprovecharlo al máximo", agregó.

Ian Rodríguez (de amarillo en el extremo derecho) fue tercero en la primera fecha del Campeonato Italiano GT3. (Foto: Ian Rodríguez)

La próxima competencia será en Mugello, un emblemático circuito ubicado en la Toscana italiana, a 30 kilómetro de Florencia. El autódromo se inauguró en 1974, y su trazado tiene 5.245 kilómetros de longitud. La instalación es propiedad de Ferrari.

"Conforme avanza el campeonato, el nivel de competitividad de los pilotos aumenta. El campeonato es uno de los más fuertes Europa. Sinceramente será muy difícil la próxima carrera, sobre todo, competir contra los pilotos oficiales de las fábricas", reconoció.

"Tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos en las dos carreras que faltan, sería algo histórico traer un título como este a Guatemala, inclusive, mayor del GT Open Europe", finalizó el piloto.