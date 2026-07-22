¿Planeas construir? Estos son los requisitos para tu licencia municipal

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¿Planeas construir o remodelar tu vivienda? Conoce los requisitos y el proceso para obtener tu licencia de construcción en Guatemala. Evita multas y asegura tu inversión.

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Si has decidido ampliar, remodelar o construir tu vivienda, es importante tomar en cuenta que antes de iniciar cualquier trabajo debes contar con una licencia de construcción. De lo contrario, podrías recibir una multa por ejecutar la obra sin autorización municipal.

Si no sabes cómo realizar este trámite, aquí te explicamos cuáles son los requisitos y el proceso para obtener la licencia correspondiente.

Antes de presentar la solicitud, el propietario debe contratar a un profesional con colegiado activo, quien será el responsable de diseñar y firmar el juego de planos del proyecto.

La papelería se debe de entregar en la municipalidad. (Foto: Archivo)

Además, se debe presentar la siguiente documentación: copias del Documento Personal de Identificación (DPI), Registro Tributario Unificado (RTU), boleto de ornato, papelería tanto del propietario como del constructor.

Entre los formularios y requisitos municipales también se incluyen: documentos legales que acrediten la propiedad del inmueble. Documentación del propietario y del profesional responsable del proyecto.

Para poder obtener una licencia de obra es necesario contar con los dictámenes y/o resoluciones correspondientes. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

Asimismo, estudios técnicos y documentos adicionales, según las características de la obra. Planos firmados y sellados por el propietario y el profesional responsable. Dictámenes favorables de entidades gubernamentales y dependencias municipales aplicables.

Con toda la documentación completa, el interesado debe acudir a las oficinas municipales ubicadas en el Palacio Municipal para ingresar el expediente y solicitar la licencia de construcción.

¿Por qué es importante?

El permiso oficial autoriza legalmente la ejecución de obras de construcción, ampliación o remodelación. Además, permite regular el crecimiento ordenado de la ciudad y garantiza que los proyectos cumplan con las normas establecidas.

Las construcciones deben de cumplir con ciertas normativas de ley. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

El proceso inicia desde la planificación del proyecto por parte del propietario y continúa con la presentación de la solicitud ante la Municipalidad de Guatemala. Posteriormente, distintas dependencias municipales revisan y validan que la obra cumpla con la normativa vigente.

Una vez aprobada la licencia, el trabajo municipal continúa durante la ejecución del proyecto, ya que las autoridades realizan inspecciones periódicas para verificar que la construcción avance conforme a los planos autorizados.

Al finalizar la obra, se efectúa una supervisión final para comprobar que el proyecto fue ejecutado según lo aprobado en la licencia correspondiente.

De esta manera, se promueve un desarrollo urbano ordenado, respetando la normativa y fortaleciendo una ciudad que avanza con planificación y responsabilidad.