Diputados de Raíces cuestionan respaldo del Gobierno al AeroMetro

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Controversia deja al descubierto la diferencia de criterios dentro del oficialismo sobre la política de movilidad para el área metropolitana.

El acuerdo de coordinación suscrito entre el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y las municipalidades de Guatemala y Mixco para impulsar proyectos contemplados en el Plan Maestro de Movilidad desató críticas desde el propio oficialismo.

Diputados electos por el oficialismo, entre ellos Samuel Pérez, Andrea Reyes y Laura Marroquin, quienes fueron secundados por Elena Motta y Román Castellanos, cuestionaron públicamente el acercamiento entre el Gobierno y la administración del alcalde capitalino Ricardo Quiñónez, en una postura que evidencia diferencias internas respecto de las prioridades del Gobierno.

La adenda, firmada por el CIV y las comunas de Guatemala y Mixco, tiene como propósito apoyar proyectos y soluciones integradas para atender la problemática del tránsito en el área metropolitana.

Al anunciar el acuerdo, la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, afirmó que la cartera "es y seguirá siendo un facilitador de todos aquellos proyectos que contribuyan a mejorar la movilidad de los usuarios de nuestras vías y carreteras".

Sin embargo, la suscripción del acuerdo provocó el rechazo de los diputados oficialistas, el primero de ellos fue Samuel Pérez, quien en su cuenta de X escribió que era una "absoluta vergüenza.

Qué absoluta vergüenza.



El Aerometro no solo es un proyecto ineficiente e inútil, tiene un origen muy corrupto que ya denunciamos.



¿Cómo así que es una prioridad lavarle la cara a Quiñonez? Vamos a indagar a fondo sobre este tema. https://t.co/6wbsdr6YlQ — Samuel Pérez (@samuel_pz) June 16, 2026

"El AeroMetro no solo es un proyecto ineficiente e inútil, tiene un origen muy corrupto que ya denunciamos. ¿Cómo así que es una prioridad lavarle la cara a Quiñonez? Vamos a indagar a fondo sobre este tema", escribió el legislador.

La diputada Andrea Reyes también se refirió al tema al escribir también desde su cuenta oficial de X lo siguiente: "Perdonen, pero gente de mi partido está en el exilio, las autoridades ancestrales están presas sin juicio justo desde hace más de un año, y no luchamos para que se terminen doblegando al unionismo en un negocio corrupto que no resuelve nada".

"En campaña prometimos acciones reales para la movilidad de la gente, no un columpio en la Roosevelt", precisó la legisladora.

Mientras tanto la diputada Laura Morroquín también se refirió sobre el tema en sus redes sociales.

"Me preocupa profundamente que el CIV impulsando y validando el AeroMetro como proyecto prioritario de movilidad cuando la propia Municipalidad de Guatemala reconoce oficialmente que el instrumento técnico que debería orientar estas decisiones aún se encuentra en fase de formulación y validación", escribió Marroquín.

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Agregó que recientemente pidió "información a la Municipalidad y confirman que el instrumento actualmente lo están formulando, después de 25 años: no tienen nada".

La postura hecha por Pérez fue compartida por los también diputados oficialistas Elena Motta y Román Castellanos, desde sus respectivas cuentas de redes sociales. En el caso de Motta también compartió la publicación de la congresista Reyes.

Las críticas adquieren una dimensión política particular debido a que proviene de legisladores que forman parte del oficialismo y que, además, participaron en la construcción de la propuesta política que llevó a Bernardo Arévalo a la Presidencia.

¿Conflicto entre oficialistas?

Soy502 consultó al Organismo Ejecutivo, al CIV y a la Municipalidad de Guatemala sobre su postura frente a los señalamientos.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia evitó referirse de manera directa a las críticas de Samuel Pérez y se limitó a defender la estrategia de movilidad impulsada por el Gobierno.

El aerómetro es un proyecto público-privado que se desarrollará en la capital. (Foto: Archivo / Soy502)

"El Gobierno está construyendo las bases para un sistema de movilidad integrado que represente soluciones efectivas de transporte para las y los guatemaltecos", precisó la institución.

Agregó que "como se ha dado a conocer, la iniciativa incluye diversos sistemas desarrollados tanto por el Gobierno central, como el metrorriel, y se complementa con otras alternativas impulsadas por las municipalidades aledañas, como parte de una visión que busca articular y mejorar la movilidad para el país".

La Secretaría se limitó a señalar que "la suscripción de la adenda con las municipalidades de Guatemala y Mixco permite dicha coordinación y planificar de manera ordenada, con una visión de largo plazo y con los objetivos establecidos en el Plan Maestro de Movilidad".

La Municipalidad de Guatemala remitió las declaraciones del alcalde Ricardo Quiñónez, quien defendió la cooperación entre distintos niveles de gobierno para atender la crisis vial.

"El tráfico es una emergencia nacional y requiere coordinación, visión y acción", expresó el jefe edil.

El tráfico es una emergencia nacional y requiere coordinación, visión y acción.



Por eso seguimos sumando esfuerzos entre el Gobierno Central y los Municipios para impulsar soluciones que permitan a las personas invertir menos tiempo en el tráfico y más tiempo en sus… https://t.co/FCA25ZFQvP — Ricardo Quiñónez (@RQuinonezL) June 17, 2026

Quiñonez agregó que es por eso que se sigue "sumando esfuerzos entre el Gobierno central y los municipios para impulsar soluciones que permitan a las personas invertir menos tiempo en el tráfico y más tiempo en sus familias, trabajo y oportunidades".

El Ministerio de Comunicaciones optó por no emitir comentarios sobre los cuestionamientos y señalamientos formulados por el diputado oficialista.

La controversia deja al descubierto una diferencia de criterio dentro del propio oficialismo sobre la ruta que debe seguir la política de movilidad en el área metropolitana.

Mientras el Ejecutivo mantiene su apuesta por un esquema de coordinación con las municipalidades y un sistema integrado de transporte, sus principales diputados cuestionan públicamente ese acercamiento.

¿Critica porque quiere ser alcalde?

En entrevista con Soy502, el diputado Samuel Pérez sostuvo que le parecía "completamente vergonzoso" que se presentara al aerómetro como una prioridad presidencial.

"En realidad, eso nunca fue un ofrecimiento ni de campaña ni del plan de Gobierno, lo que estaba en el plan de Gobierno era el metro, eso debería ser una prioridad presidencial y no era el AeroMetro", afirmó.

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El diputado también criticó la participación de autoridades del Ejecutivo en el anuncio conjunto con la comuna capitalina.

"Personalmente lo denuncié, interpusimos un amparo, una acción de amparo, una solicitud de auditoría especial en la Contraloría y una querella directamente en contra de Ricardo Quiñónez por este proyecto que tiene orígenes muy corruptos", indicó.

Consultado sobre las alternativas que propone para enfrentar el congestionamiento vehicular, el legislador consideró que el Ejecutivo debería concentrar sus esfuerzos en impulsar el MetroRiel.

"Lo que me parece es que el Ejecutivo podría priorizar el metro como una solución para el problema de movilidad, porque ese sí es un transporte masivo de ese nivel de inversión, si requiere el apoyo total del gobierno central", señaló.

✍#Comunicado | FUNDESA reitera su reconocimiento al @CIV_Guatemala y a la @muniguate por este esfuerzo conjunto, y hace un llamado a continuar fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la certeza jurídica que permitan consolidar una red de movilidad moderna, sostenible… pic.twitter.com/oj41441PWz — FUNDESA (@FUNDESA) June 17, 2026

El congresista también rechazó que sus cuestionamientos respondan a aspiraciones electorales relacionadas con la Municipalidad de Guatemala.

"No, para nada. Ni siquiera tengo todavía armado el partido, no estamos en una discusión sobre el tema electoral", respondió.

Agregó que, como diputado por el Distrito Central, considera prioritario resolver el problema de movilidad, pero insistió en que el plan de Gobierno contemplaba el desarrollo del Metro y no del AeroMetro.

Sector privado aplaude convenio

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) reconoció y valoró de forma positiva la suscripción de la adenda al convenio del Plan Maestro de Movilidad, suscrita por el CIV y las comunas Guatemala y Mixco.

Según la fundación "este acuerdo fortalece la coordinación técnica e institucional, incluyendo las revisiones y avales sobre el use del derecho de vía, necesaria para que proyectos estratégicos como el AeroMetro avancen de la mejor manera en beneficio de los guatemaltecos".

La institución precisó que el AeroMetro no es una solución aislada "sino una pieza de un sistema integral de movilidad multimodal".

Destacó que "al circular en su propia vía aérea "amplia las opciones de conexión metropolitana sin invadir la infraestructura vial existente ni afectar las zonas arqueológicas del corredor".

Fundesa subrayó que el AeroMetro "es un ejemplo del valor de la colaboración público-privada para resolver los desafíos estructurales de movilidad del país sin comprometer las finanzas públicas".

Soy502 también intentó obtener una postura del sector privado sobre los señalamientos y cuestionamientos que hizo el diputado Pérez y sus compañeros al proyecto del aerómetro, pero algunas fuentes respondieron que "no vale la pena contestar".