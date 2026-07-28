Fallece Roger Zaragoza padre de presentadora guatemalteca Kati Zaragoza

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Roger Antonio Zaragoza padre de la presentadora guatemalteca, radicada en México, Kati Zaragoza, falleció.

A través del matutino mexicano "Sale el sol", del canal Imagen Televisión, donde labora actualmente Kati, se solidarizaron en estos duros momentos.

Foto: Redes Sociales.

"En 'Sale el Sol' nos unimos con profundo dolor a la pena que embarga a nuestra querida Kati Zaragoza por el sensible fallecimiento de su padre", expresaron.

Sus compañeros Mauricio Mancera y Gaby Ramírez, entre otros, le expresaron su cariño.

Aún se desconoce la causa del fallecimiento de Roger Antonio, Kati aún no se ha pronunciado al respecto.

Foto: Oficial.

"Si existen más universos espero que en todos seas mi papá", expresó la comunicadora para celebrar el día del padre en Guatemala, el 17 de junio.

¿Quién es Kati Zaragoza, presentadora guatemalteca en México?

Es presentadora de televisión y creadora de contenido guatemalteca, saltó a la fama por integrar el programa juvenil "¡Qué Chilero!" de TV Azteca Guatemala.

Actualmente es conductora del matutino "Sale el Sol" de Imagen Televisión, luego de mudarse a México en busca de nuevos retos profesionales.

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