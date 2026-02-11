Versión Impresa
Guatemalteca presume mirador de Antigua en programa mexicano

  • Por Selene Mejía
11 de febrero de 2026, 17:47
Kati Zaragoz presentó una parte de su país en el matutino mexicano. (Foto: Sale el Sol)

La guatemalteca Kati Zaragoza mostró un lugar de Antigua en el programa mexicano "Sale el Sol", donde es presentadora.  

A través del matutino que se transmite por Imagen Televisión Zaragoza habló de "Altamira", un sitio rodeado de naturaleza y vistas dignas de fotografía. 

kati zaragoza
Foto: Wilder López.

"Me fui a mis tierras y les traigo mi lugar favorito para uqe lo conozcan, es un parque ecoógico donde la naturaleza es preciosa y la imaginación no tiene límites", agregó antes de dar a conocer su aventura. 

"Quiero mostrarles uno de los lugares que es muy importante para mí". 

Kati destacó que en el lugar hay hospedaje y comida para que vivas una experiencia completa. 

Kati Zaragoza

Integró "¡Qué Chilero!", además de otros segmentos en TV Azteca Guatemala.

