Guatemalteca presume mirador de Antigua en programa mexicano

La guatemalteca Kati Zaragoza mostró un lugar de Antigua en el programa mexicano "Sale el Sol", donde es presentadora.
OTRAS NOTICIAS: Así lucía Marcela Flores previo a actuar con Bad Bunny
A través del matutino que se transmite por Imagen Televisión Zaragoza habló de "Altamira", un sitio rodeado de naturaleza y vistas dignas de fotografía.
"Me fui a mis tierras y les traigo mi lugar favorito para uqe lo conozcan, es un parque ecoógico donde la naturaleza es preciosa y la imaginación no tiene límites", agregó antes de dar a conocer su aventura.
"Quiero mostrarles uno de los lugares que es muy importante para mí".
Kati destacó que en el lugar hay hospedaje y comida para que vivas una experiencia completa.
Kati Zaragoza
Integró "¡Qué Chilero!", además de otros segmentos en TV Azteca Guatemala.
MIRA: