Familias buscan a venezolanos deportados desaparecidos tras terremotos

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Familiares de los deportados indicaron que el Gobierno no informa sobre cuántos murieron, sobrevivieron o siguen desaparecidos en La Guaira

A más de dos semanas de los sismos del 24 de junio, los parientes del vuelo 164 aseguran que no se cuentan con datos sobre los desaparecidos en La Guaira.

El vuelo 164 habría ingresado con al menos 146 venezolanos deportados de Estados Unidos. Al regresar al país, llegaron al aeropuerto de Maiquetía, unas horas antes de que los dos terremotos devastaran a Venezuela.

Las autoridades venezolanas los trasladaron al hotel Santuario La Llanada, en La Guaira, el estado más afectado. El edificio colapsó durante los sismos.

Las familias de los deportados siguen sin saber cuántos sobrevivieron, cuántos murieron y cuántos permanecen entre los desaparecidos del hotel e indicaron que el Gobierno no da mayor información

El balance oficial de los sismos, actualizado al 8 de julio, supera los 3.000 muertos y los 16.000 heridos, pero el régimen venezolano no ha publicado cifras específicas sobre los pasajeros del vuelo 164.

La estructura del lugar quedó colapsada tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5. (Foto: Redes Sociales)

Sin acceso a respuestas

Los familiares de los desaparecidos indicaron que: "En ninguna parte hay listas. Estados Unidos no suministra la lista de los que mandaron para acá. Tampoco existe una lista de los que llegaron al hotel, de los que rescataron, de los heridos. No hay nada".

Además, dieron a conocer que cuando los familiares intentaron acercarse al hotel, se encontraron con un "bloqueo total" del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Los funcionarios, armados con fusiles, les impidieron el paso sin ofrecer explicación alguna.

Tras varios días de incertidumbre, el SEBIN reveló que 33 de sus agentes quedaron atrapados en el colapso del hotel, lo que llevó al organismo a tomar el control de las labores de rescate. Esa fue la justificación oficial.

Finalmente, el SEBIN mostró a algunas familias una lista de personas rescatadas. Según un sobreviviente del vuelo que habló con El Nuevo Herald, entre 35 y 42 personas lograron salir con vida, pero la cifra no pudo verificarse de forma independiente.

*Con información de Infobae