Phil Foden amplía su contrato con el Manchester City hasta 2030

El Manchester City anunció este miércoles la renovación del centrocampista ofensivo Phil Foden por cuatro temporadas más, por lo que permanecerá vinculado al club inglés hasta 2030.
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El atacante, de 26 años, viene de una campaña marcada por las lesiones y no fue convocado por Inglaterra para disputar el Mundial.
Seguirá con Maresca
El contrato anterior de Foden expiraba al finalizar la próxima temporada, por lo que la ampliación le garantiza continuidad en el proyecto liderado por el nuevo entrenador, Enzo Maresca, quien llegó al banquillo citizen para reemplazar a Pep Guardiola.
"Comprometer mi futuro con el City lo significa todo para mí. Jugar para este club es lo único que siempre he querido hacer y siempre es un honor vestir esta camiseta", dijo el jugador tras firmar su nuevo acuerdo.
Un referente sky blue
Formado en la cantera del club, Foden ha conquistado seis títulos de la Premier League, una Liga de Campeones, dos Copas FA y cinco Copas de la Liga desde su debut con el primer equipo.
Con ese palmarés, comparte el honor de ser el jugador más ganador en la historia del club junto a Bernardo Silva y John Stones.
*Con información de AFP