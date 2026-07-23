Festival de las Flores celebrará su décima edición en La Antigua Guatemala

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El Festival de las Flores conmemorará este 2026 su décima edición con una agenda de actividades culturales, artísticas y gastronómicas que se desarrollarán entre octubre y noviembre en La Antigua Guatemala.

Bajo el concepto "Ciudad Floreciente" y el apoyo de Banco Industrial, la organización informó que la edición de este año busca resaltar el vínculo entre la ciudad, el arte floral, la identidad cultural y el patrimonio, además de mantener iniciativas enfocadas en sostenibilidad y turismo cultural.

“ En Banco Industrial creemos que la cultura, el arte y el emprendimiento son motores que fortalecen la identidad y el desarrollo de Guatemala. Nos enorgullece acompañar iniciativas como el Festival de las Flores. ” María Lilian Franco , representante de Banco Industrial.

El festival nació en 2017 como una iniciativa impulsada por un grupo de guatemaltecos interesados en promover el arte y la cultura. Desde entonces, ha reunido a más de 4 mil artistas, realizado más de 200 talleres, organizado más de 50 exposiciones y promovido intercambios culturales con distintos países, según datos compartidos por los organizadores.

En 2019, el Concejo Municipal de La Antigua Guatemala declaró noviembre como el Mes de las Flores, consolidando al festival como una de las principales actividades culturales de la ciudad.

Durante esta edición, La Antigua Guatemala albergará intervenciones florales, exposiciones de arte, instalaciones inmersivas, talleres, actividades gastronómicas, conciertos y espacios para emprendimientos, con el objetivo de atraer visitantes nacionales e internacionales.

Los organizadores también indicaron que continuará el programa de reutilización y compostaje de las flores utilizadas durante el festival, como parte de las acciones ambientales implementadas en los últimos años.

(Fotografía cortesía: Banco Industrial)

Agenda de actividades

Las actividades iniciarán el 18 de octubre con el concurso gastronómico Cocinando con Flores, en el que chefs y cocineros presentarán platillos elaborados con flores comestibles.

El 25 de octubre se inaugurará una exposición colectiva de arte organizada junto con Azul Studio, que reunirá obras inspiradas en la botánica y el paisaje de La Antigua Guatemala. También se contempla el lanzamiento de una edición especial de cerveza conmemorativa en alianza con Antigua Cerveza.

El 4 de noviembre se realizará la quinta edición del Botánica Fashion Show, un evento privado dedicado a la relación entre moda y naturaleza.

Las actividades deportivas comenzarán el 8 de noviembre con la carrera Las Flores Trail Run, que ofrecerá recorridos de 5 y 10 kilómetros en Carmona Trails, además de una categoría para mascotas.

Entre el 7 y el 15 de noviembre, distintos espacios privados de La Antigua Guatemala abrirán sus puertas para presentar los Jardines Conmemorativos, una serie de instalaciones florales inspiradas en las ediciones más representativas del festival.

El 13 de noviembre se llevará a cabo el desfile "Inicia la Primavera", integrado por vehículos decorados con flores que recorrerán las calles de la ciudad.

Finalmente, el 14 y 15 de noviembre se desarrollará la décima edición del Festival de las Flores, que incluirá concursos de instalaciones florales en categorías como fachadas, bicicletas, barrio, categoría libre y obras monumentales, además del Mercadito de las Flores, conciertos, presentaciones de danza, teatro, poesía y talleres abiertos al público.