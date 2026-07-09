FILGUA 9 de julio: Presentación de libros, películas y concierto

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Conoce las actividades programadas para el 9 de julio en la Feria Internacional del Libro FILGUA, con el tema "Vamos por un país de más lectores". Así puedes disfrutar de un día lleno de fantasía y diversidad cultural.

Días horarios y lugar en que se lleva a cabo FILGUA

La XXIII Feria Internacional del Libro en Guatemala se llevará a cabo del 7 al 19 de julio de 2026, en horarios de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.

El evento se lleva a cabo en Forum Majadas, ubicado en Anillo Periférico, 27 avenida 6-40, zona 11, dentro del Parque Comercial Majadas en la Ciudad de Guatemala. El ingreso tiene un valor de Q5. El parqueo cuesta Q30 de 0 a 4 horas.

Actividades este 9 de julio en FILGUA

Se llevará a cabo un homenaje Rigoberta Menchú a las 06:00 p. m. en la sala Miguel Ángel Asturias.

¿Quieres escribir tu libro? Helene Bukowski compartirá cómo nace una novela de 2:00 p. m. 04:00 p. m.

Taller interactivo de Arqueología Tak' alik Ab'aj en la Carpa Cultural Embajada de México a las 03:00 p. m.

¿Eres un apasionado del libro sagrado de los mayas? no te pierdas El Popol Wuj en palabras de los mayas en la sala Miguel Ángel Asturias a las 04:00 p. m.

Cine Alemán:

Habra una proyección de la cinda "Hannah Arendt y la banalidad del mal en Cinemark Majadas Once de Ciudad de Guatemala, La entrada es gratuita.

Concierto

El artista guatemalteco Fernando López se presentará en la Plazoleta musical a partir de las 8:00 p. m.

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